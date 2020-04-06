 Расчеты за доставку газа в Ривненской области снизились на 13%

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Ривнегаз" сообщает БизнесЦензор.

"В условиях карантина, когда семьи находятся дома и круглосуточно пользуются газом и другими коммунальными услугами, важность безотказной работы всей критической инфраструктуры выросла в разы. Работники АО "Ривнегаз" делают все, чтобы обеспечить бесперебойное и безаварийное газоснабжение, надеясь на понимание и поддержку потребителей", - сообщает компания.

"Ривнегаз" разделяет позицию о приостановлении начисления штрафных санкций за просрочку оплаты, чтобы таким образом помочь потребителям, пережить карантин. Также введен мораторий на прекращение доставки газа потребителям, имеющим задолженность за услуги. Однако, эту услугу необходимо по крайней мере сразу после окончания карантина.

В этих ограниченных условиях клиенты АО "Ривнегаз" имеют все возможности оплатить счета за доставку во время карантина дистанционно. Для них работают онлайн-сервисы сайта 104.ua: личный кабинет, мобильные приложения для Android и iOS, а также вайбер-бот.

"Для потребителей АО "Ривнегаз" экстренно разработана экспресс-регистрацию, которая позволяет автоматически сгенерировать Личный кабинет на сайте 104.ua. Для этого достаточно позвонить со смартфона в контакт-центр по телефону 067 01-01-104 и сообщить оператору номер лицевого счета (он в квитанции каждого клиента). Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему. Это очень удобно для потребителей", - говорит коммерческий директор АО "Ривнегаз" Виктор Осницкий.

Компания напоминает, что ежедневно, 24 часа в сутки 7 дней в неделю газовики продолжают вуезжать и локализовать утечки газа, ремонтировать газопроводы, обслуживать газорегуляторные и шкафные регуляторные пункты, поддерживают необходимое давление в сетях, а также дистанционно оказывать услуги потребителям. Проводится вся необходимая работа, чтобы во время карантина в домах потребителей был газ. Сейчас специалисты АО "Ривнегаз", которые работают дистанционно, ведут активную работу с клиентами компании.

"Призываем потребителей по возможности оплачивать услуги распределения газа своевременно. Ведь эти средства нужны для обеспечения стабильной деятельности компании, бесперебойной работы газораспределительной системы края и оплаты труда газовиков. Потребители оперативно могут загрузить счета для оплаты услуг доставки в личных кабинетах на сайте 104.ua и в viber-бот", - говорится в сообщении.