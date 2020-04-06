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Все про:Коломойский (1103) Проминвестбанк (162)

 Покупателем арестованных акций "Проминвестбанка" стал американский инвестфонд VR Capital (обновлено)

Киевский апелляционный суд 31 марта отклонил ходатайство финансовой компании "Фортифай" об отмене ареста акций Проминвестбанка (ПИБа, Киев), который был наложен по делу в рамках исполнения решения международного арбитража Гааги по взысканию с России убытков ряду компаний, связанным с бизнесменом Игорем Коломойским и имевшим активы в Крыму.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно определению суда, опубликованному в Едином госреестре судебных решений, 4 марта ЗАО "Альтана Капитал" по поручению ООО "ФК "Фортифай" на торгах ПФТС приобрело 99,7726% акций ПИБа, а 6 марта был заключен договор купли-продажи ценных бумаг.

В дальнейшем компания "Фортифай" выплатила полную стоимость ценных бумах (268 млн 709,961 тыс. грн) в рамках исполнения требований регламента биржевых торгов, говорится в определении.

Вместе с тем, арест на акции ПИБа, наложенный постановлением Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года, не позволил завершить процедуру принудительной продажи арестованного имущества, а именно провести перевод указанных ценных бумаг со счета владельца на счет компании "Фортифай".

В связи с этим 23 марта покупатель подал ходатайство в Киевский апелляционный суд об отмене мер обеспечения иска по данному делу в части наложения ареста на простые именные акции ПИБа, которое было отклонено, говорится в материалах суда.

В частности, адвокаты связанных с Коломойским компаний отмечали, что ФК "Фортифай" не является ни участником дела, ни стороной, ни третьим лицом, в связи с этим не имеет права обращаться с ходатайством. Кроме того, один из истцов – ООО "Крым Дивелопмент" заявлял, что торги были проведены таким образом, что потенциальные покупатели не смогли принять в них участие, "в результате чего пакет акций был продан по цене, которая почти в два раза меньше его оценочной рыночной стоимости".

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, размер уставного капитала фирмы – 5,05 млн грн. Компания была зарегистрирована в реестре в июне 2019 года.

Собственниками финансовой компании "Фортифай" до февраля 2020 года были Александр Камышин и Николай Нестеренко. В феврале новым собственником стал Сергей Фаткуллин из Одессы.

В марте издание StockWorld собощало, что реальным покупателем Проминвестбанка тсал американский инвестфонд VR Capital.

Как сообщалось, первые торги по продаже акций ПИБа, запланированные на 28 августа 2019 года (стартовая цена пакета – 532,099 млн грн), и последующие не состоялись из-за отсутствия покупателей, а аукцион 11 февраля, на котором начальная цена была снижена до 266,049 млн грн, был заблокирован в судебном порядке.

Вместе с тем, 99,7726% акций ПИБа были проданы 4 марта на торгах ПФТС за 268,71 млн грн, при этом объявление об аукционе на сайте биржи обнародовано не было.

Нацбанк Украины 6 марта заявлял, что не согласовывал приобретение существенного участия в банке.

Ранее, 2 марта, Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма запретил принудительную продажу акций ПИБа, отклонив апелляцию Министерства юстиции Украины на аналогичное решение, принятое арбитражем 28 августа 2019 года.

ПАО "Проминвестбанк" было создано в 1992 году. ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году, ему принадлежит 99,7726% его акций. Свои инвестиции в развитие дочернего банка он оценивает в $2,7 млрд.

Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (36,932 млрд грн) Проминвестбанк занимал 12-е место среди 75 действовавших банков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186992
 
 
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