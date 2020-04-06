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Все про:Приватбанк (1119) СЕТАМ (114)

 "Приватбанк" выставил на продажу 10 нефтебаз со скидкой до 87%

"ПриватБанк" перевыставил на аукцион OpenMarket 10 нефтебаз с существенным снижением цены до 87%.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГП "Сетам" сообщает БизнесЦензор.

"10 нефтебаз со значительной уценкой - от 1% до 87%. Акционерное общество государственный банк "ПриватБанк" выставило на электронный аукцион OpenMarket", - говорится в сообщении.

Аукционы, на которых можно приобрести уцененные нефтебазы, состоятся 15 апреля. Нефтебазы находятся в Кировоградской, Харьковской, Житомирской, Сумской и Хмельницкой областях.

"Значительное снижение цен означает, что нефтебазы, на которые стартовая цена была, например, 55 и 14 млн грн, сейчас можно приобрести со стартовой ценой 18 и 4 млн грн соответственно", - сообщает "Сетам".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186981
 
 
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