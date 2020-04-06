 Норвегия может остановить добычу нефти впервые за 18 лет

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

"Мы ведем диалог с заинтересованными сторонами, включая другие нефтедобывающие страны… Если большая часть нефтедобывающих компаний согласится значительно сократить добычу, Норвегия рассмотрит возможность одностороннего сокращения", — сказала Бру.

Норвегия не участвует в соглашениях по сокращению добычи нефти. 9 апреля должны пройти переговоры по сделке ОПЕК+. Норвегия неоднократно отказывалась от приглашения для участия во встречах. Будет ли страна вести переговоры на этот раз, министр не уточнила.

Норвегия — крупнейший производитель нефти в Западной Европе. Входит в топ-7 крупнейших экспортеров нефти.