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 Норвегия может остановить добычу нефти впервые за 18 лет

Норвегия рассматривает вариант сокращения добычи нефти, сообщила министр нефти и энергетики Тина Бру. Власти пойдут на эту меру, если большинство нефтедобывающих компаний на это согласятся. Норвегия не сокращала добычу с 2002 года.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

"Мы ведем диалог с заинтересованными сторонами, включая другие нефтедобывающие страны… Если большая часть нефтедобывающих компаний согласится значительно сократить добычу, Норвегия рассмотрит возможность одностороннего сокращения", — сказала Бру.

Норвегия не участвует в соглашениях по сокращению добычи нефти. 9 апреля должны пройти переговоры по сделке ОПЕК+. Норвегия неоднократно отказывалась от приглашения для участия во встречах. Будет ли страна вести переговоры на этот раз, министр не уточнила.

Норвегия — крупнейший производитель нефти в Западной Европе. Входит в топ-7 крупнейших экспортеров нефти.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186974
 
 
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