 Аэропорт "Львов" запустил программу международных грузоперевозок

Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщает БизнесЦензор.

Первый рейс по маршруту "Львов - Рига – Львов" состоялся 3 апреля.

"Груз компании "Укрпошта" перевозят самолетом Ан-26 с регистрационным номером UR-CSK украинской транспортной авиакомпании "Элерон", - сообщает аэропорт.

"В прошлом году перевозки осуществлялись по маршруту Киев - Львов - Киев, Львов - Днепр – Львов. Пора расширять горизонты. Вскоре ждем еще больше новых международных направлений", - говорится в сообщении международного аэропорта "Львов".