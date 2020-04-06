 Украинские банки продолжают повышать ставки по депозитам

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

За последнюю неделю повысили ставки Альфа-Банк, ПУМБ, Мегабанк, Южный.

Максимально выросла средняя ставка по депозитам на период до месяца (на 0,14 п.п. до 9,04% годовых). Выросла доходность для периодов от месяца до 3 (на 0,06 п.п. до 9,33% годовых). Вклады периодом от 6 до 12 месяцев набрали 0,05 п.п. и предлагают 11,38% годовых. Вклады сроком от 3 месяцев до 6 выросли в цене на 0,04 п.п. до 11,24% годовых. Депозиты периодом свыше года подорожали на 0,03 п.п. до 10,90% годовых. Подешевели только бессрочные сбережения, на 0,26 п.п. до 6,58% годовых.

Резко выросла средняя ставка для сроков менее месяца, на 1,21 п.п., и составляет 2,05% годовых. Доходность сбережений периодами от месяца до 3 выросла на 0,09 п.п. и составляет 0,99% годовых. Депозиты сроком от 3 до 6 месяцев выросли в цене на 0,07 п.п. и предлагают 1,24% годовых. Стоимость вкладов для периодов от полугода выросла на 0,05 п.п. до 1,5% годовых, а свыше года – всего на 0,01 п.п. до 1,91% годовых. Бессрочные сбережения потеряли 0,15 п.п. и предоставляют 0,4% годовых.

Бессрочные сбережения потеряли 0,07 п.п. и предлагают 0,30% годовых. Депозиты на сроки до месяца повысили среднюю ставку на 1,77% п.п. до 2,16% годовых. Выросла доходность и вкладов периодом от месяца до 3 (на 0,09 п.п. до 0,85%годовых). Сбережения сроком от 3 до 6 месяцев подорожали на 0,06 п.п. до 0,82% годовых, а от 6 до 12 месяцев – на 0,05 п.п. до 1,11% годовых. Вклады на периоды свыше года потеряли 0,01 п.п. и предлагают 1,22% годовых.