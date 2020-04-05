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 Lufthansa отменила большинство рейсов до 3 мая

Lufthansa отменила большинство рейсов до 3 мая 2020 года. До этого момента авиаперевозчик будет функционировать по сокращенному расписанию с целью доставки путешественников домой.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Ранее вернуться к привычному графику Lufthansa рассчитывала с 19 апреля.

Сокращенное расписание предусматривает выполнение 18 рейсов в неделю по дальнемагистральным направлениям. Авиакомпания будет летать по три раза в неделю из Франкфурта в Ньюарк, Чикаго, Монреаль, Сан-Паулу, Бангкок и Токио.

Также Lufthansa продолжит совершать 50 еженедельных рейсов из Франкфурта и Мюнхена в наиболее важные города Германии и Европы.

Все вылетающие из Германии рейсы обслуживаются согласно политике социального дистанцирования.

В эконом-классе Lufthansa блокирует соседнее кресло, чтобы увеличить пространство между пассажирами.

В аэропортах самолеты паркуются рядом с терминалами, чтобы избежать необходимости использования автобусов.

В настоящий момент из других авиакомпаний, входящих в Lufthansa Group, полеты по сокращенному расписанию выполняют Eurowings и Swiss. Austrian Airlines и Brussels Airlines временно приостановили все регулярные рейсы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186893
 
 
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