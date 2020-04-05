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Все про:генплан (5) Киев (2524)

 Проект генплана Киева предусматривает расширение троллейбусной сети

Одно из решений проекту генерального плана Киева - это приоритет всех видов общественного пассажирского транспорта, в частности, троллейбуса.

Об этом сообщили в КО "Киевгенплан", передает БизнесЦензор.

По проекту, планируется строительство 38,3 км новых троллейбусных линий.

На правом берегу Киева их будет проложен по улицам Генерала Наумова, Академика Булаховского, Подлесной.

На левом берегу - на Русановской и Днепровской набережных, по улицам Раисы Окипной, Евгения Сверстюка, Митрополита Андрея Шептицкого, Березняковской, проспекте Павла Тычины.

Кроме того, запланирована реконструкция и восстановление имеющейся производственной базы троллейбуса (4 электродепо).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186836
 
 
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