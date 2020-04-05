 Проект генплана Киева предусматривает расширение троллейбусной сети

Об этом сообщили в КО "Киевгенплан", передает БизнесЦензор.

По проекту, планируется строительство 38,3 км новых троллейбусных линий.

На правом берегу Киева их будет проложен по улицам Генерала Наумова, Академика Булаховского, Подлесной.

На левом берегу - на Русановской и Днепровской набережных, по улицам Раисы Окипной, Евгения Сверстюка, Митрополита Андрея Шептицкого, Березняковской, проспекте Павла Тычины.

Кроме того, запланирована реконструкция и восстановление имеющейся производственной базы троллейбуса (4 электродепо).