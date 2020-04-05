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 Turkish Airlines продлила отмену международных рейсов до 1 мая

Turkish Airlines объявила об продлении отмены всех международных и большинства внутренних рейсов до 1 мая.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

До этого момента авиакомпания будет выполнять сокращенное число внутренних рейсов в 14 городов Турции, в число которых входят Стамбул, Анкара, Адана, Анталья, Измир, Трабзон, Кайсери.

Для совершения внутреннего перелета пассажир должен получить специальное разрешение. Информацию о документе необходимо будет указать при покупке билета, в противном случае выполнить бронирование будет невозможно.

Также авиакомпания закрыла возможность прохождения онлайн-регистрации на рейсы до 1 мая. Получить посадочный талон можно будет только в аэропорту.

Новые меры среди прочего включают блокирование части кресел в самолетах. Это сделано для того, чтобы рядом с пассажирами было свободное сидение, что увеличит расстояние между людьми в рамках политики социального дистанцирования. Ее продвигают государства в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Пассажирам, рейсы готорых отменены, Turkish Airlines предоставляет три опции.

Первая предусматривает полный возврат денег за билет или его неиспользованную часть.

Вторая позволяет бесплатно перенести вылет на любую дату в течение года с сохранением маршрута перелета.

Третья опция предусматривает конвертацию билета в мили программы лояльности Miles & Smiles. Курс конвертации составляет 1000 бонусных миль за каждые 10 евро. Мили можно будет использовать в дальнейшем для оформления новых билетов или повышения класса обслуживания.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186835
 
 
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