 Во Франции из-за коронавируса освободили более 6 тысяч заключенных

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

На 1 апреля в 188 французских тюрьмах содержались 66309 человек, за две недели их число уменьшилось почти на 10 процентов.

Ранее Минюст инициировал кампанию досрочного освобождения тех, у кого истекает срок лишения свободы либо имеются проблемы со здоровьем. Количество заключенных уменьшается еще и потому, что на фоне эпидемии юридический аппарат работает медленно, а людей в тюрьмы поступает меньше, отметил источник.

Ранее сообщалось, что SARS-CoV-2 был выявлен у 48 заключенных и 114 сотрудников тюрем. Правозащитники призывают освободить заключенных, которым осталось провести в тюрьме менее полугода.