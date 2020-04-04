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 Во Франции из-за коронавируса освободили более 6 тысяч заключенных

Во Франции из-за эпидемии коронавируса освободили 6266 заключенных, сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в министерстве юстиции страны.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

На 1 апреля в 188 французских тюрьмах содержались 66309 человек, за две недели их число уменьшилось почти на 10 процентов.

Ранее Минюст инициировал кампанию досрочного освобождения тех, у кого истекает срок лишения свободы либо имеются проблемы со здоровьем. Количество заключенных уменьшается еще и потому, что на фоне эпидемии юридический аппарат работает медленно, а людей в тюрьмы поступает меньше, отметил источник.

Ранее сообщалось, что SARS-CoV-2 был выявлен у 48 заключенных и 114 сотрудников тюрем. Правозащитники призывают освободить заключенных, которым осталось провести в тюрьме менее полугода.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186752
 
 
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