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Все про:МВФ (1137) Кристалина Георгиева (7)

 Глава МВФ заявила об остановке мировой экономики

Пандемия COVID-19 окажет на мировую экономику гораздо большее влияние, чем оказал финансовый кризис 2007-2008 годов, заявила Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Она добавила, что возглавляемая ею организация готова распечатать "военный триллион долларов" - специальный резерв МВФ, предназначенный для использования в военное время.

"Никогда прежде в истории МВФ мы не наблюдали остановку мировой экономики", подчеркнула глава МВФ. "Мы вступили в рецессию", заявила Георгиева.

Подобно тому, как смертельная болезнь поражает ослабленных людей, так экономический кризис поражает и ослабленные экономики, сказала Кристалина Георгиева.

"У нас есть $1 триллион (€930 миллиардов) в резервном фонде на случай войны. И мы полны решимости использовать из него столько, сколько необходимо для защиты экономики от ударов этого кризиса". Глава МВФ признала, что более 90 государств уже обратились в Фонд за срочной помощью.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186751
 
 
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