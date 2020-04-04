 У США нет обязательств сокращать добычу нефти, – Трамп

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

При этом американский лидер отметил, что США в свою очередь объемы добычи нефти уменьшать не обязаны, и добавил, что не идет по этому вопросу ни на какие уступки Москве и Эр-Рияду.

По словам министра энергетики США Дэна Бруйетта, Белый дом настроен на то, что Россия и Саудовская Аравия придут к соглашению в "ближайшие несколько дней", сообщил источник агентства.

Помимо этого, Трамп заявил, что власти США помогут нефтяным компаниям страны, пострадавшим от падения спроса на нефть на фоне эпидемии коронавируса, чтобы те остались в "хорошей форме". Об этом он сообщил после встречи с представителями отрасли, в том числе с главами Chevron, Exxon Mobil и Occidental Petroleum.

В качестве меры поддержки власти США разрешат нефтяным компаниям хранить избыточную нефть, которая у них накопилась из-за низкого спроса, в Стратегическом нефтяном резерве страны (SPR) для продажи в будущем по более высоким ценам. Трамп отметил, что эти компании заслуживают помощи государства, поскольку они "долгое время удерживали США на плаву".

2 апреля Трамп заявил, что кронпринц Саудовской Аравии и президент России Владимир Путин провели переговоры, и выразил надежду, что они помогут убрать с мирового рынка 10–15 млн баррелей нефти и повысить цены. После этого сообщения стоимость нефти марки Brent подскочила почти в полтора раза.