[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.16 29.13
 Регуляторная политика, Социальная политика
  194  0
Материалы по теме:
Все про:Черновицкая область (54) карантин (276) COVID-19 (413) коронавирус (252)

 В Черновицкой области вводится максимальное ограничение перемещения людей

В Черновицкой области с 13.00 субботы, 4 апреля, до 6.00 понедельника, 6 апреля, вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей, сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"С 13:00 субботы (4 апреля), до 6:00 понедельника (6 апреля) в Черновицкой области вводится режим максимального ограничения любого перемещения людей", – сообщил он.

Осачук попросил всех жителей области к 13:00 приобрести необходимые продукты питания с расчетом на двое суток.

"Призываем оставаться дома и не покидать свои дома до 6:00 понедельника (6 апреля)", – призвал чиновник.

Как сообщалось, по состоянию на утро 3 апреля на Буковине зафиксирован 171 случай коронавируса. В медицинских учреждениях области находится 101 пациент, из них у 48 человек подтвержден коронавирус, остальные имеют подозрение.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186748
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 авто валюта Кабмин карантин коронавирус НБУ нефть цены
 
 
 
 
 
 вверх