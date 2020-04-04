 Рада может провести внеочередное заседание в среду или четверг

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Прогнозирую, что это может быть среда или четверг", - сказал Арахамия в пятницу вечером в эфире телеканала "Интер".

Он рассказал, что в настоящее время идет работа над изменениями в госбюджет Украины на 2020 год и над пакетом законопроектов о льготах для бизнеса.

"Нам все равно надо принимать бюджет в новом виде. И у нас нарабатывается иной пакет, это уже, кажется, третий пакет по борьбе с коронавирусом… Мы сейчас нарабатываем вместе со всеми фракциями общее видение … льгот, которые мы можем предоставить бизнесу", - отметил Арахамия.

Противники принятия законопроекта о банках будут делать все, чтобы затянуть процесс его рассмотрения во втором чтении, подтверждением чему является регистрация пяти тысяч поправок, заявляет Арахамия.

"Уже сегодня, по состоянию на сейчас, есть пять тысяч зарегистрированных поправок. Мы понимаем, что будет оказываться максимальное сопротивление этому процессу (принятию законопроекта). Ходят слухи, что это количество поправок может быть увеличено до 8 или 10 тысяч", - сказал Арахамия.

Он напомнил, что депутаты в течение семи дней с момента голосования в первом чтении подают свои поправки к законопроекту.

"Мы ожидаем, что будет большая борьба за этот законопроект, будут пытаться его остановить, заблокировать, и первая битва будет в комитете, потому что только после того, как комитет рассмотрит поправки, это может быть вынесено в зал", - подытожил Арахамия.

Глава фракции не смог назвать дату рассмотрения данного законопроекта на пленарном заседании.

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект 2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Вторым условием было принятие закона о рынке земли, который парламентарии приняли в целом в этот же день.