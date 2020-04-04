[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.16 29.13
 Корпоративные отношения, Коррупция
  188  0
Материалы по теме:
Все про:Боголюбов (136) Кипр (66) Коломойский (1102) Приватбанк (1118)

 "Приватбанк" подал новый иск против Коломойского и Боголюбова на $5,5 миллиардов

Государственный "Приватбанк" подал новый иск в суд Кипра с целью возмещения убытков в размере $5,5 млрд против бывших собственников банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Приватбанка" сообщает БизнесЦензор.

Иск подан "в связи со схемами, которые имеют все признаки мошенничества и отмывания денег и которые, как считает банк, были реализованы его бывшими владельцами – г-м Игорем Коломойским и г-м Геннадием Боголюбовым, одним из бывших должностных лиц – Тимуром Новиковым, и двумя кипрскими компаниями – PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited".

"Приватбанк" отмечает, что "вручение нового иска на Кипре состоялось 3 апреля 2020 года.

Иск "Приватбанка" касается двух серий трансакций, которые были незаконно осуществлены в период между 2013 и 2016 годами по указанию бывших владельцев и при содействии других ответчиков, которые предусматривали уплату огромных сумм компаниям Коломойского и Боголюбова, по фиктивным кредитным договорам.

"Такие трансакции включали схему, по которой $2,34 млрд были направлены кипрской компании, связанной с бывшими владельцами банка – Duxton Holdings Limited, путем перечисления траншами по $30 млн в течение четырех месяцев в 2013 году", - говорится в сообщении.

Новый иск является частью требований "Приватбанка" против Коломойского и Боголюбова, рассматриваемых в Англии, на Кипре, в США и Израиле на общую сумму более $10 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186746
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 авто валюта Кабмин карантин коронавирус НБУ нефть цены
 
 
 
 
 
 вверх