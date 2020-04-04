 "Приватбанк" подал новый иск против Коломойского и Боголюбова на $5,5 миллиардов

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Приватбанка" сообщает БизнесЦензор.

Иск подан "в связи со схемами, которые имеют все признаки мошенничества и отмывания денег и которые, как считает банк, были реализованы его бывшими владельцами – г-м Игорем Коломойским и г-м Геннадием Боголюбовым, одним из бывших должностных лиц – Тимуром Новиковым, и двумя кипрскими компаниями – PrimeCap (Cyprus) Limited и Duxton Holdings Limited".

"Приватбанк" отмечает, что "вручение нового иска на Кипре состоялось 3 апреля 2020 года.

Иск "Приватбанка" касается двух серий трансакций, которые были незаконно осуществлены в период между 2013 и 2016 годами по указанию бывших владельцев и при содействии других ответчиков, которые предусматривали уплату огромных сумм компаниям Коломойского и Боголюбова, по фиктивным кредитным договорам.

"Такие трансакции включали схему, по которой $2,34 млрд были направлены кипрской компании, связанной с бывшими владельцами банка – Duxton Holdings Limited, путем перечисления траншами по $30 млн в течение четырех месяцев в 2013 году", - говорится в сообщении.

Новый иск является частью требований "Приватбанка" против Коломойского и Боголюбова, рассматриваемых в Англии, на Кипре, в США и Израиле на общую сумму более $10 млрд.