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 Нацбанк настойчиво рекомендовал банкам отложить выплату дивидендов до осени

Национальный банк Украины (НБУ) рекомендовал банкам воздержаться от распределения прибыли на выплату дивидендов не ранее чем до октября 2020 года.

Об этом говорится в письме, которое Национальный банк разослал финансовым учреждениям, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Национальный банк, как и другие ведущие центральные банки стран мира, считает крайне необходимым сохранение банками капитала для поддержания экономики на фоне распространения экономических проблем, обусловленных пандемией коронавирусной болезни COVID-19", – отмечается в сообщении.

Нацбанк констатирует, что разворачивающийся сейчас в реальной жизни кризис во многих отношениях похож на неблагоприятный экономический сценарий, который Национальный банк использовал для стресс-тестирования банков в последние годы.

"Национальный банк считает, что в течение следующих шести месяцев банки должны сохранять существенный запас капитала для поглощения возможных убытков. Также финучреждения должны сохранять запас капитала для поддержания кредитной деятельности – многие предприятия будут иметь повышенную потребность в оборотных средствах как в период карантина, так и после него", – подчеркивается в сообщении.

Банкам также рекомендовано сосредоточить внимание на обеспечении достаточной капитализации, необходимой для покрытия всех имеющихся и будущих существенных рисков.

НБУ напоминает, что после отсрочки внедрения требований о формировании буферов капитала обязательными для выполнения банками в части требований к капиталу остаются только минимальные нормативы достаточности и регулятивного капитала (Н3 на уровне 7% и Н2 на уровне 10%). При этом действующее законодательство запрещает банкам выплачивать или распределять капитал в любой форме, если это приведет к нарушению соответствующих нормативов Н2 и Н3.

"Сегодня украинские банки являются достаточно капитализированными и ликвидными. Они готовы поддержать украинскую экономику в это кризисное время. Поэтому мы надеемся, что менеджмент и акционеры финансовых учреждений присоединятся к коллективным усилиям по противодействию распространению пандемии COVID-19 и временно воздержатся от распределения доходов. Это позволит повысить способность банков к поглощению убытков и продолжить кредитование населения, МСБ и крупного бизнеса во время кризиса", – отметила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Национальный банк ожидает, что в течение следующих шести месяцев можно будет достаточно точно оценить влияние экономического кризиса на финансовые показатели банков и уровень достаточности капитала. Поэтому в октябре после повторной оценки ситуации Национальный банк определится с целесообразностью сохранения рекомендации о временном воздержании от распределения дивидендов.

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Как сообщалось, ранее ряд банков сообщил о возможности выплаты значительных дивидендов по итогам 2019 года, в частности ПУМБ и "Ситибанк" – по 2 млрд грн.

Нацбанк в середине марта уже предлагал банкам воздержаться от распределения прибыли на выплату дивидендов минимум до июля текущего года, чтобы учреждения имели дополнительный запас прочности.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186706
 
 
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