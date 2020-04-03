 Власти Киева отдали 110 миллионов на реконструкцию Пейзажной аллеи по секретным ценам

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно договору, Пейзажную аллею реконструируют до конца 2021 года по проекту КП "Киевмиськрозвыток", который уже обошелся городу в 4,12 млн грн.

В частности, планируется выполнить работы по реконструкции подпорных стенок, лестниц и летнего лектория, укреплению склонов, обустройству видеонаблюдения, публичного Wi-Fi, освещения, электроснабжения, металлической дорожки и дождевой канализации, мощению гранитной брусчатки, тактильной плитки и резинового покрытия.

Кроме того, установят скамейки, парковки для велосипедов, два манекена для тренировок боевых искусств, детскую площадку, болард и парковочные столбики, а также высадят около 5 тыс. деревьев, кустов и кустарников, в том числе клены, дубы, тисы, туи, калину, боярышник, можжевельник, миндаль и тому подобное.

По данным КГГА, на Пейзажной аллее появится новый сквер и художественное освещение.

Как отмечает издание, итоговая ведомость ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов и оборудования с рыночными на предмет возможного завышения.

Цена сделки на 10% ниже ожидаемой стоимости закупки в 123,13 млн грн.

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Госаудитслужба начала мониторинг тендера на основании выявленных ею признаков нарушения закона.

Закупку провели со второй попытки. На первые торги пришло только ООО "Киевдорстрой" с начальной ценой 121,33 млн грн, поэтому их пришлось отменить из-за нехватки участников.

Сейчас же ООО "Мостицкий 2" предлагало немного более низкую цену. Его отклонили, потому что оно предоставило в качестве аналогичного договор об обустройстве тротуаров и проезжей части, тогда как требовалось строительство, реконструкция или капитальный ремонт дорог.

Также фирма подала просроченную лицензию ГАСИ без раздела "строительство объектов транспортной инфраструктуры", хотя заказчик считал Пейзажной аллее именно таким объектом. Кроме того, компания наложила на предложение электронную печать вместо подписи.

Более дорогим конкурентом было киевское ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" граждан Турции Онура и Ихсана Четинджевизов, а также львовянина Олега Фариона. С ними связана фирма "Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S." (Турция).

Бенефициарами одесского "Ростдорстроч", как и "Киевдорстроя" через венгерскую фирму "Оттема" и кипрскую "Мурфилд Индастриз Ел.Пи" является Евгений Коновалов и Юрий Шумахер - депутат Одесского горсовета от партии "Доверяй делам" мэра Одессы Геннадия Труханова.