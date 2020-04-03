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 Всемирный банк готов выделить Украине $135 миллионов на медицину, – премьер

Всемирный банк готов выделить Украине дополнительные средства в рамках совместного проекта с Министерством здравоохранения. Сейчас правительство готовит решения, которые позволят привлечь дополнительные $35 млн, которые будут направлены на поддержку медицинской отрасли в Украине. В целом сумма проекта составит $135 млн.

Об этом по результатам встречи с представителями международных организаций сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает БизнесЦензор.

"Я проинформировал представителей международных организаций о дополнительных мерах, которые ввел Кабинет министров для того, чтобы защитить здоровье украинцев. При их разработке правительство учло ограничения, которые ввели другие страны и тот результат, который эти меры дали", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр приветствовал запуск отдельного Плана Гуманитарного реагирования ООН на пандемию COVID-19 в Украине.

Согласно этому плану, к концу года на предупреждение и борьбу с пандемией в Украине ООН планирует мобилизовать $165 млн. Эти средства пойдут на первоочередные нужды системы здравоохранения и для преодоления социально-экономических последствий.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186697
 
 
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