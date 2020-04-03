 Нацкомиссия утвердила план модернизации сетей "Укрэнерго" стоимостью 69 миллиардов

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ, передает БизнесЦензор.

Как сообщали в "Укрэнерго", Планом на протяжении 10 лет предусмотрена реконструкция 102 действующих подстанций с увеличением на 10% их общей трансформаторной мощности, заменой устаревшего оборудования и установкой автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Кроме того, предполагается строительство 8 новых подстанций, реконструкция более 1,5 тыс. км линий электропередачи 220-330 кВ и строительство около 3 тыс. км новых ЛЭП 220-750 кВ.

Также планом предусмотрено создание мощной телекоммуникационной инфраструктуры (волоконно-оптической линии связи) для передачи технологической информации от энергообъектов к диспетчерским центрам с целью обеспечить необходимый уровень управляемости энергосистемой и обмена данными, а также внедрение ряда мероприятий по кибербезопасности.

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"В приоритете – надежность питания потребителей на Востоке Украины, устранение "узких мест" в системе передачи, в т.ч. в части выдачи мощностей существующей и перспективной генерации, повышение безопасности и надежности работы энергосистемы. Реконструкция сетей обеспечит техническую готовность и соответствие требованиям надежности системы передачи при тестовой изолированной работе и дальнейшей синхронизации с сетями ENTSO-E", – отмечал директор по эксплуатации и развитию сети "Укрэнерго" Алексей Брехт.

Топ-менеджер указывал, что также рассматривается вопрос сооружения системы хранения энергии (Energy Storage Systems) мощностью 200 МВт для обеспечения необходимого объема первичного частотного регулирования при увеличении доли ВИЭ в структуре генерации.

По расчетам "Укрэнерго", для реализации утвержденного плана необходимо 69 ​​млрд грн. Основную часть этих средства (57 млрд грн) планируется привлечь у международных финансовых институтов. Еще 9 млрд грн составят тарифные средства "Укрэнерго", а 3 млрд грн – доходы от прочей деятельности компании. :