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 Оператор ГТС Украины присоединился к Европейской сети операторов газотранспортных систем

ООО "Оператор ГТС Украины" стало членом-наблюдателем Европейской сети операторов газотранспортных систем ENTSOG.

Как сообщает пресс-служба компании, соответствующее решение было единогласно утверждено на вчерашнем заседании генеральной ассамблеи организации, передает БизнесЦензор.

"Уже несколько месяцев мы активно сотрудничаем с ENTSOG, в частности в вопросах гармонизации законодательства и процедур, а также по открытости и безопасности поставок – ежедневно отправляем данные о работе нашей ГТС на платформу прозрачности. Верю, что в дальнейшем наше сотрудничество только углубляться для развития газового рынка Европы и Украины, как его неотъемлемой части", – прокомментировал гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Как отмечается в сообщении, работа с ENTSOG позволит украинской компании получить доступ к главному европейскому координационному центру в газотранспортной сфере, а также предоставит возможность для сотрудников ОГТСУ участвовать в узкоспециализированных учебных мероприятиях и взаимодействовать с коллегами из других стран.

Кроме того, ENTSOG обеспечивает диспетчерские центры операторов ГТС инструментами для оперативной коммуникации, мониторинга и совместного реагирования в кризисных и чрезвычайных ситуациях.

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Напомним, с 2015 года представителем в ENTSOG от Украины было АО "Укртрансгаз". После успешного проведения анбандлинга компания потеряла статус оператора украинской ГТС и завершила членство с 1 января 2020 года, а ОГТСУ как новый независимый оператор ГТС в соответствии подал заявку на вступление в ENTSOG.

ENTSOG была создана в 2009 году и на данный момент объединяет 56 операторов ГТС: 44 члена и 3 ассоциированных партнеров из стран ЕС, а также 9 членов-наблюдателей из стран, не являющихся членами Европейского Союза – включая ООО "Оператор ГТС Украины".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186693
 
 
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А як раніше було класно: Вмикаєш ящик і, з ранку - до вечора чуєш надривний лемент "братів" УКРАИНА ГАЗ ВОРУЕТ!!!!! Ну, а в пеший день кожного Нового року, то окреме дійство - Вся Україна, по ящику, з трепетом дивиться, як пяний "брат" так повільно, з насолодою, зачиняє засувку подачі газу в Україну. Минулося, "браття" кацапи, так поступово ми вирвемося з ваших "братніх" удушливих обіймів.
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