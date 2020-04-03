 Google начал публиковать данные о передвижениях пользователей для борьбы с коронавирусом

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

Отчеты (Community Mobility Reports) в первую очередь предназначены для органов здравоохранения. В Google надеются, что информация поможет им принимать решения относительно мер для борьбы с коронавирусом.

"В отчетах используются агрегированные анонимные данные для составления графика тенденций передвижения в различных местах, таких как точки розничной торговли и места отдыха, продуктовые магазины и аптеки, парки, транзитные пункты, места работы и проживания", - сообщает Google.

В отчетах отображается прирост или спад посещений в процентах, компания не разглашает точное количество людей, посещающих те или иные места. Информация в отчетах собирается за 48-72 часа до их публикации.

Компания планирует выпускать отчеты по 131 стране и региону, и в дальнейшем дополнять базу отчетов.