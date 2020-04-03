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Все про:Нафтогаз (2108) Коболев (396)

 Кабмин поставил задачу подготовить "Нафтогаз" к IPO за 4 года, – Коболев

Кабинет министров Украины закрепил в контракте с главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым задачу подготовки группы к IPO в перспективе 3-4 лет, в зависимости от состояния финансовых рынков.

Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Мы должны стать примером для других госкомпаний в качественной работе с международными инвесторами. На трансформации группы хочу остановиться отдельно, поскольку это является одним из ключевых задач моей команды на следующие четыре года. И это единственный фактор, за который мы несем полную ответственность", – написал Коболев..

По его словам, правительство возлагает на "Нафтогаз" четыре основные ожидания, которые закреплены в контракте Коболева и включают следующее:

  • надежный чистый денежный поток от "Нафтогаза" в государственный бюджет;
  • снижение потребности страны в импорте газа через добычи газа и энергоэффективность;
  • увеличение вероятных и доказанных (2P) резервов газа и нефти;
  • подготовка "Нафтогаза" к IPO в перспективе 3-4 лет, в зависимости от состояния финансовых рынков. 

"Именно для выполнения этих задач мы должны провести внутри "Нафтогаза" масштабную работу: стать гибким, быстрым и эффективным механизмом, изменить культуру замкнутости на культуру сотрудничества", – подчеркнул Коболев.

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Как сообщалось, ранее Кабинет министров утвердил решение наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" о продлении срока полномочий главы правления компании Андрея Коболева с 23 марта 2020 по 22 марта 2024 года.

Ранее Коболев неоднократно озвучивал потенциальную возможность биржевой продажи акций компании после ее реформирования. В середине феврале 2020 года он сообщил о проведенных консультациях с инвестиционными банками и потенциальными инвесторами о перспективах выхода группы IPO, и получении положительных отзывов. По словам Коболева, отбор советников должен был начаться уже в апреле-мае.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186689
 
 
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