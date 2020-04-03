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 Служба здоровья подписала контакты с инфекционными больницами на 333 миллиона

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) заключила договоры со всеми 18 инфекционными больницами страны. На их финансирование предусмотрено более 333,96 млн грн.

Как сообщает пресс-служба НСЗУ, эти больницы будут оказывать помощь пациентам с инфекционными заболеваниями в пределах терапевтического пакета, передает БизнесЦензор.

В ведомстве также сообщили, что учитывая ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, НСЗУ перераспределила 906 млн грн по программе медицинских гарантий и решением правительства они были направлены в качестве субвенции в регионы. Местные власти могут направить их на поддержку деятельности больниц во время пандемии, в том числе, и инфекционных.

Также в рамках мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции, в Украине было определено 242 медицинских учреждений первой волны, которые первыми будут принимать пациентов с коронавируса. Список таких больниц будет увеличиваться в случае необходимости.

Всего, по информации, предоставленной НСЗУ руководителями учреждений и местными департаментами здравоохранения, в 242 больницах имеется 12 тыс. инфекционных койко-мест, более 1700 мест в отделениях интенсивной терапии и более 1800 аппаратов искусственной вентиляции легких.

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Как сообщалось, 1 апреля в Украине стартовала Программа медицинских гарантий - перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту.

Договоры с НСЗУ на оказание медицинских услуг по программе медицинских гарантий на сегодня подписали 1524 учреждения специализированной медицинской помощи. Из них 50 частных. Это 90% заведений, которые подали свои предложения НСЗУ. Еще 138 проектов договоров ожидают подписания.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186688
 
 
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