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 Кабмин снял запрет на продажу и аренду автомобилей во время карантина

Кабинет министров Украины разрешил в период установленного карантина (до 24 апреля текущего года) деятельность по продаже и предоставлению в аренду транспортных средств, которая была запрещена после введения в стране с 12 марта карантинных мероприятий в связи с распространением коронавируса СОVID-19.

Соответствующие изменения в постановление № 211 правительство утвердило 2 апреля своим постановлением №255, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, постановлением разрешена деятельность по сертификации и испытанию транспорта.

Как сообщалось, ранее 26 марта правительство также сняло запрет на деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.

Постановление вступает в силу после опубликования в газете "Урядовый курьер" или "Голос Украины".

Как сообщалось, после введения карантина автосалоны перешли в режим работы онлайн с возможностью заказа и адресной доставки автомобилей. Если в первую неделю карантина продажи авто выросли на 74% к докарантинной, то во вторую неделю уже сократились на 48% к первой.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186683
 
 
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