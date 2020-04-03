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 Зеленский отправил украинских медиков в Италию после предложения Авакова

Президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Итальянской Республике.

Как сообщает пресс-служба главы государства, документом предусматривается, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом, передает БизнесЦензор.

Часть врачей будет определена Министерством здравоохранения, а часть – Министерством внутренних дел.

"Украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока у нас нет пика болезни. И вернутся, когда будут наиболее востребованы дома. Этот опыт нельзя ничем заменить. За это время мы продвинемся вперед в лечении COVID-19 и будем иметь специалистов, которые изучат различные случаи лечения в Италии", – пояснил Зеленский.

По словам президента, Украина обеспечит оплату и защиту врачам, а итальянская сторона – проживание и питание.

"Врачи будут иметь лучшую защиту, все спецсредства: надежные защитные костюмы, очки, достаточно перчаток, маски. Это взаимная помощь, ведь Италия тоже окажет свою помощь. Мы координуемося в этом", – сказал глава государства.

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Зеленский добавил, что на следующей неделе также планируется поставка в Италию медицинского спирта, объем которой определяется с учетом потребностей внутреннего украинского рынка.

Напомним, на совещании под председательством Владимира Зеленского 1 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков.

Глава МВД также предложил помочь Италии, предоставив спирт для медицинских нужд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186668
 
 
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