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Все про:Венгрия (114) правила (46) транзит (416)

 Венгрия изменила правила транзита для возвращения украинцев домой

Венгрия со 2 апреля изменила правила транзита для граждан, которые проезжают через ее территорию, в связи с пандемией коронавируса.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Посольство Украины в Венгрии в связи с изменениями, введенными 2 апреля 2020 года правительством Венгрии, подготовило рекомендации по транзиту украинском, которые возвращаются домой через эту страну.

Гражданам Украины разрешен транзит всеми видами автотранспорта. Со стороны Австрии возможно въехать через пункты пропуска Nickelsdorf - Hegyeshalom, Klingenbach-Sopron, Pamhagen-Fertőd, Deutschkreuty-Kópháza; со стороны Словении - через пункт пропуска Pince - Tornyiszentmiklos.

На всех пунктах пропуска проезд разрешен только после прохождения медицинского контроля. В случае подозрения на коронавирус во въезде будет отказано.

Транзит возможен с 21:00 до 05:00 ежедневно по определенному транзитным маршрутом "в кратчайшие сроки", остановки разрешены "в минимально необходимом для пересечения территории страны количестве, в определенных органами власти зонах отдыха и АЗС".

Право въезда в Венгрию с целью транзита, без получения предварительного разрешения венгерской стороны, наряду с гражданами Украины, имеют граждане соседних с Венгрией стран, а также граждане стран, с которыми достигнуты двусторонние договоренности о гуманитарном транзите: Румынии, Болгарии, Словении, Хорватии и Молдовы.

"Граждане других стран, в том числе с целью осуществления гуманитарных транзитных перевозок граждан Украины на территории Венгрии, должны обращаться в Главное управление национальной полиции Венгрии для получения специального разрешения", - детализируют в сообщении.

Для получения разрешения необходимо предоставить справку о прохождении тестов на COVID-19 и отсутствие подозрения на заболевание.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186666
 
 
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