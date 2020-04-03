 Нацбанк возобновил активную покупку валюты на межбанке

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Как уточнили в пресс-службе НБУ, только в пятницу, 3 апреля, объем покупки валюты составил $150 млн.

Весь объем валюты был куплен в ходе интервенций по единому курсу (с использованием инструмента matching).

В целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанке $1,53 млрд, продал – $2,75 млрд.

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Как сообщалось, на предыдущей неделе с 23 по 27 марта Национальный банк продал на межбанковском рынке $76,8 млн.

С 16 по 20 марта Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке $1,09 млрд, купив $50 млн.

За неделю с 10 по 13 марта продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн, при этом регулятор не покупал валюту.