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 Евросоюз отменил таможенные пошлины и НДС на импорт медицинского оборудования

Европейская комиссия одобрила просьбу государств-членов и Великобритании временно отказаться от таможенных пошлин и НДС на импорт медицинского оборудования и средств защиты из третьих стран с целью помощи в борьбе с коронавируса.

Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Это решение поможет финансово упростить получение медицинского оборудования, в котором нуждаются врачи, медсестры и пациенты.

Решение распространяется на маски и защитные средства, а также наборы для тестирования, аппараты искусственной вентиляции легких и другое медицинское оборудование.

Решение будет применяться в течение 6 месяцев с возможностью дальнейшего продления.

20 марта Комиссия предложила всем государствам-членам, а также Великобритании подать прошение об отказе от уплаты таможенных платежей и НДС на импорт защитного и другого медицинского оборудования из третьих стран.

Все государства-члены и Великобритания сделали это. Сегодняшнее решение вступает в силу задним числом с 30 января.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186659
 
 
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