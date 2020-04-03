 Безработица в США обновила рекорд: за неделю работу потеряли 6,6 миллиона людей

Об этом сообщило министерство труда США, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Показатель предыдущей недели (3,3 миллиона заявлений) уже превысил прежний рекорд 1982 года, когда количество первичных заявлений на пособие за неделю составило 695 тысяч. Еще несколько недель назад этот показатель не превышал 100 тысяч заявлений.

Экономисты Федеральной резервной системы прогнозируют, что безработица в США, которая еще недавно составляла 3,5%, в результате пандемии коронавируса подскочит до двухзначного показателя.

Количество первичных заявлений на пособие по безработице считается важным индикатором состояния экономики в США, поскольку он отражает ситуацию на рынке труда всего лишь с недельным опозданием.

Читайте также: Минэкономики разъяснило порядок получения помощи по частичной безработице

Стремительное распространение вирусной инфекции парализовало общественную жизнь во многих районах США. Почти около трех четвертей из 330-миллионного населения страны сталкиваются с ограничениями из-за карантина, введенными властями штатов. В стране закрыты многие магазины, рестораны и отели, аннулировано огромное количество турпоездок.

По последним данным, в США от последствий коронавируса скончались уже более 5,5 тысячи пациентов. Количество зараженных превысило 230 тысячи человек - больше, чем в какой-либо другой стране мира.