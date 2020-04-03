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Все про:Коломойский (1101) НБУ (4614) рефинансирование (163) Приватбанк (1117)

 "Приватбанк" погасил еще 2 миллиарда выданного под гарантии Коломойского рефинансирования

Государственный "Приватбанк" в конце марта погасил долг по рефинансированию перед Национальным банком Украины (НБУ) на 2,2 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные отчетности НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Таким образом, задолженность "Приватбанка" по кредитам рефинансирования перед регулятором уменьшилась до 2,3 млрд грн.

Как сообщалось, в конце февраля "Приватбанк" погасил долг перед НБУ по рефинансированию на 3 млрд грн.

Напомним, 22 января Верховный Суд отклонил кассацию НБУ на решение судов низших инстанций об отказе в обращении взыскания на предмет ипотеки компании Коломойского ООО "Гаджибей".

В частности, Верховный Суд решил, что в рамках взыскания задолженности по кредитам рефинансирования, выданным "Приватбанку" до национализации, Национальный банк должен в первую очередь списывать средства со счетов банка и только в случае невозможности этого обращать взыскание на имущество поручителей по этим кредитам – Игоря Коломойского и связанных с ним компаний.

Как поясняли источники в НБУ, это решение лишило смысла даже воздерживаться от погашения кредитов рефинансирования, которые банк обслуживал по повышенным ставкам в надежде на взыскание долга Нацбанком непосредственно с экс-владельца.

До недавнего времени задолженность "Приватбанка" по кредитам рефинансирования, полученным до его национализации в конце 2016 года, составляла около 7,6 млрд грн. Для погашения задолженности банка в 2018 году НБУ подал 148 исков против его бывшего владельца Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний-имущественных поручителей.

По этим искам суды уже приняли 24 решения в пользу НБУ об обращении взыскания на предмет ипотеки на общую сумму 1,36 млрд грн. 18 решений вступили в законную силу, по которым исполнительные документы направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186651
 
 
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