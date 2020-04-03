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 Спрос на подержанные автомобили в Украине в первом квартале упал на 57%

В марте на украинские номера перешли 18,6 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. По сравнению с мартовским результатом прошлого года количество регистраций таких машин упало на 61%.

Об этом сообщает "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Такая ситуация была вызвана тем, что последние две недели месяца Сервисные центры МВД в условиях карантина перестали оказывать услуги по регистрации не новых авто.

В то же время импортные б/у автомобили продолжают занимать доминирующее положение на первичном рынке легковых авто. Так, в марте из 24,8 тыс. легковых автомобилей, впервые поставленных на учет в Украине, новой была только каждая четвертая машина. В результате, пополнение легкового автопарка страны в прошлом месяце на 75% состояло из растаможенных авто с пробегом.

Самым популярным б/у автомобилем месяца остается Volkswagen Passat. В марте 2020 года украинцы привезли и успели зарегистрировать 1099 подержанных авто этой модели.

Вторым стал Renault Megane, в прошлом месяце на украинские номера перешли 1084 авто этой модели.

На третьем месте – Skoda Octavia с результатом – 982 растаможенных и зарегистрированных авто.

Продолжает список Volkswagen Golf – 861 авто.

Замыкает пятерку лидеров – Ford Focus с результатом 695 мартовских регистраций.

Всего по итогам первого квартала 2020 года украинскую регистрацию получили 79,5 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых автомобилей, что почти на 57% меньше, чем годом ранее. Но, несмотря на это, их доля на первичном рынке составила 80%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186650
 
 
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