 Германия ослабит ограничение на въезд для сезонных рабочих из Восточной Европы

Такое решение приняли министры сельского хозяйства ФРГ Юлия Клекнер и внутренних дел Хорст Зеегофер, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Согласно разработанной концепции, такие рабочие должны въезжать и выезжать исключительно группами и только на самолетах. Кроме того, они должны пройти медицинскую проверку.

Также в течение первых 14 дней новоприбывшие должны жить и работать только отдельно от других работников и не покидать территорию хозяйства.

При этом во время проведения работ между работниками должна быть соблюдена минимальная необходимая дистанция. Если же ее соблюдения обеспечить невозможно, то работники должны носить маски и перчатки.

Кроме того, дополнительно к этому немецкое правительство планирует привлечь к работе на полях и в теплицах в апреле и мае по 10 тыс. человек на внутреннем рынке. Предполагается, что ими станут безработные, студенты, просители убежища и люди с неполной занятостью.

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По данным министерства сельского хозяйства ФРГ, до конца мая эта отрасль хозяйства потребует около 100 тысяч сезонных рабочих. Однако из-за введенного в Германии запрета на въезд из-за границы, в страну смогли попасть только около 20 тыс. сезонных рабочих.

В немецкой ассоциации фермеров уже заявили, что запрет на въезд может привести к дефициту овощей и фруктов и вызвать повышение цен на них.