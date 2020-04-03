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 Emirates и Etihad возобновят полеты после полной остановки

Дубайская Emirates и Etihad из Абу-Даби возобновят пассажирские рейсы по ограниченному количеству маршрутов после полной остановки, которая произошла в конце марта.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Правительство ОАЭ позволило авиакомпаниям осуществлять рейсы для эвакуации иностранных граждан домой. При этом речь идет о прямых перелетах без возобновления транзита.

Etihad вернется в небо 5 апреля. В этот день авиакомпания выполнит рейс в Сеул. На 7 апреля запланирован перелет в Сингапур, на 8 апреля - в Манилу, на 9 апреля - в Бангкок и Джакарту.

В авиакомпании заявили, что работают над получением разрешения на полеты от иностранных правительств для увеличения числа доступных рейсов.

Emirates возобновит рейсы с пассажирами с 6 апреля. Из Дубая в лондонский аэропорт Хитроу авиакомпания будет летать четыре раза в неделю, во Франкфурт, Париж, Брюссель и Цюрих три раза в неделю.

Emirates будет допускать пассажиров на борт только на рейсы из ОАЭ. При этом груз будет перевозиться в обоих направлениях.

Пассажиров будут обслуживать в терминале 2 аэропорта Дубая, который является базовым для flydubai.

Рейсы будет выполнять Boeing 777-300ER в компоновке бизнес и эконом-класса. В полете будет предоставляться ограниченный сервис для уменьшения контакта между пассажирами и персоналом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186645
 
 
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