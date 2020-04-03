[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.3 29.47
 Регуляторная политика, Финансы
  221  0
Все про:валюта (992) гривня (774) НБУ (4614)

 Нацбанк ужесточил требования к обращению с наличными для инкассаторских компаний

Национальный банк Украины (НБУ) распространил на инкассаторские компании, осуществляющие обработку и хранение наличности, требования по ведению кассовых операций банками.

Соответствующее постановление правления НБУ №43 от 31 марта вступит в силу с 1 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"То есть инкассаторские компании будут осуществлять взаимодействие с Национальным банком Украины, другими банками и клиентами банков по правилам работы с наличными, действующих для банков", – пояснили в НБУ.

Ожидается, что такое решение будет способствовать дальнейшему переходу к делегированной модели организации наличного обращения в Украине.

"Это позволит урегулировать деятельность инкассаторских компаний на рынке наличного обращения, а также повысить качество наличности национальной валюты в обращении", – считают в НБУ.

В частности, инкассаторская компания будет обязана:

  • обеспечивать обработки наличности в специально оборудованном помещении инкассаторской компании;
  • осуществлять контроль за платежностью и подлинностью банкнот и монет с использованием соответствующего оборудования (приборов) во время приема и обработки наличности;
  • определять платежеспособность банкнот и монет.

Кроме того, Национальный банк усовершенствовал последовательность сдачи наличности национальной валюты, включая обязательный вывоз не пригодных к обращению банкнот и монет в уполномоченные банки или в Национальный банк.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186644
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 Кабмин карантин коронавирус НБУ нефть Россия США цены
 
 
 
 
 
 вверх