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 "Укрзализныця" может создать отдельного оператора для контейнерных перевозок

"Укрзализныця" рассматривает вариант выделения отдельного оператора, который будет обеспечивать перевозки контейнерных грузов и ритмичное движение контейнерных поездов.

Это следует из слов начальника дирекции ж/д перевозок по организации взаимодействия портов и припортовых станций филиала "Укрзализныци" "Одесская железная дорога" Андрея Кимана в интервью Магистрали, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Работа с контейнерными поездами - также на новом уровне. Мы разрабатываем маршруты с учетом коммерческих предложений со стороны бизнеса, прокладываем графиковые нитки, как правило, до станции Одесса-Порт. У нас контейнерный поезд полностью отрабатывается в пределах одних суток. В дальнейшем возможно создание единого оператора контейнерных перевозок, который будет предоставлять весь комплекс услуг, включая таможенное оформление", - сказал Киман.

В начале года был обнародован рейтинг самых загруженных контейнерных поездов Украины по итогам 2019 года. Самым загруженным стал поезд "Ника", осуществляющий перевозки по маршруту Никополь - Черноморск-Паромная. Им было перевезено 25430 TEU. На втором месте по объемам перевозок оказался контейнерный поезд Нижнеднепровск-Пристань - Черноморская (ТИС), перевезший 15537 TEU; на третьем - Тернополь - Черноморская (ТИС) - 14638 TEU.

Всего за 12 месяцев 2019 года в Украине (не только в составе контейнерных поездов) было перевезено 384 тыс. TEU по железной дороге, что на 14,64% больше, чем в 2018 году. Доля контейнерных грузов в объеме ж/д перевозок достигла 1,77%.

По состоянию на февраль по территории Украины курсировал 41 контейнерный поезд, из которых 32 - на регулярной основе.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186642
 
 
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