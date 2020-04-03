 Минфин рассчитывает направить $5 миллиардов от МВФ в госбюджет, – министр

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы надеемся до конца года получить от МВФ дополнительно до $5 млрд в бюджет. Это мы зафиксировали, и это, можно сказать, основные положения", – сказал Марченко.

Министр указал, что для получения кредита расширенного финансирования EFF от МВФ необходимо согласовать технически меморандум и принять в Верховной Раде последний пакет законов – о банках и изменениях в госбюджет на 2020 год.

"Если этот пакет законов будет проголосован, есть надежды, что мы получим в ближайшее время транш в бюджет", – отметил Марченко.