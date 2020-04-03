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Все про:МВФ (1136) Минфин (1376) транш (168)

 Минфин рассчитывает направить $5 миллиардов от МВФ в госбюджет, – министр

Украина в переговорах с Международным валютным фондом согласовала рамку доходов и дефицита обновляемого госбюджета на 2020 год и надеется получить от Фонда в госбюджет для финансирования дефицита $5 млрд.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы надеемся до конца года получить от МВФ дополнительно до $5 млрд в бюджет. Это мы зафиксировали, и это, можно сказать, основные положения", – сказал Марченко.

Министр указал, что для получения кредита расширенного финансирования EFF от МВФ необходимо согласовать технически меморандум и принять в Верховной Раде последний пакет законов – о банках и изменениях в госбюджет на 2020 год.

"Если этот пакет законов будет проголосован, есть надежды, что мы получим в ближайшее время транш в бюджет", – отметил Марченко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186637
 
 
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