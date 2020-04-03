 Россия начнет продавать валюту из Фонда благосостояния из-за обвала цен на нефть

Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ, передает БизнесЦензор.

"Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет -77,8 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 апреля 2020 года по 12 мая 2020 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте – 3,5 млрд руб.", – сказано в сообщении.

Как отмечает РБК, недополученные нефтегазовые доходы в апреле определялись исходя из фактически сложившихся котировок Urals в марте (в среднем $29,2 за баррель) и прогнозного объема добычи и экспорта нефти, нефтепродуктов, газа в апреле. Накануне партии Urals отправлялись по $14,4 за баррель (на базисе поставки cif, порт Роттердам).

При этом Банк России дополнительно сейчас тратит ежедневно по 16 млрд руб., продавая валюту на рынке.

Размер ликвидной части ФНБ, доступной для расходования на покрытие дефицита бюджета, на 1 марта оценивался в $150 млрд, или 11,5 трлн руб. по текущему курсу.

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Как сообщалось, по подсчетам ценовых агентств, беспрецедентное падение мировых цен на нефть привело к тому, что формульные цены на российскую нефть в конце марта опустились до отрицательных значений.

В частности, котировка Argus fip Западная Сибирь в понедельник, 30 марта, была равна минус 1 007 руб./т (fip Нижневартовск), а во вторник, 31 марта, – минус 1 200 руб./т (fip Нижневартовск).

Напомним, в начале марта Россияотказалась поддержать предложение организации стран-экспортеров нефти ОПЕК дополнительно сократить добычу из-за вспышки коронавируса, а также продлить действующее ограничение добычи после 1 апреля.

В результате к 1 апреля стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $25,83 за баррель.

Квартальное нефтяных контрактов стало максимальным за всю историю: цена Brent с начала года рухнула на 65,6%, WTI - на 66,5%.