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 Киевская область готовится к пику эпидемии коронавируса в 20-х числах апреля, – глава ОГА

До конца апреля в медицинские учреждения Киевской области поступит дополнительно еще 46 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хочу проинформировать вас о том, что область продолжает готовиться к всплеску эпидемии. По предварительным оценкам медиков, можно допустить, что пик заболевания коронавирусом у нас может наступить ориентировочно к 20-м числам апреля", - сказал Володин в ходе онлайн-брифинга.

"До конца апреля ожидаем закупку еще 46 аппаратов ИВЛ, все они будут направлены в инфекционные отделения больниц области. Уверены, что мы успеем", - сказал Володин.

Ранее сообщалось, что всего в медучреждениях Киевской области есть 204 аппарата ИВЛ.

Кроме того, Володин рассказал, что для обсервации украинцев, которые вернулись из-за границы, предусмотрено 6 объектов на 860 мест, в них создаются необходимые условия проживания.

"Также прорабатываются все возможные варианты местного производства средств дезинфекции. Мы договорились с предприятием "Белоцерковвода" о 300 тоннах в месяц дезинфицирующего концентрата. По предварительным оценкам, этого объема для области должно хватить", - отметил и.о. руководителя области.

Володин подчеркнул невозможность возобновления работы рынков области в условиях карантина. Запрет на работу рынков, по словам Володина, будет действовать до улучшения эпидситуации, пока же могут работать только оптовые рынки и рынки с адресной доставкой.

Что касается контрольно-пропускных пунктов, то, по словам и.о главы ОГА, как и прежде, они работают на въезде/выезде из двух населенных пунктов - пгт Козин Обуховского района и села Лесники Киево-Святошинского района, новые ограничения пока не устанавливались.

Володин также рассказал, что в настоящее время есть информация о 353 фактах, связанных с нарушением карантинных мер.

"Из них задокументировано 205 фактов, в суд направлено 198 протоколов, 3 штрафа уже наложены судом", - добавил он.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186629
 
 
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