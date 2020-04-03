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 Кабмин разрешил увеличить количество пассажиров в общественном транспорте в 2 раза

Кабинет министров разрешил на время карантина перевозить пассажиров определенных категорий в общественном транспорте в пределах количества мест для сидения, тогда как ранее максимальное количество пассажиров было ограничено половиной посадочных мест.

Как передает БизнесЦензор, соответствующая норма предусмотрена в обнародованном на официальном правительственном портале постановлении Кабмина №255 от 2 апреля.

Согласно постановлению, перевозки допускаются при условии обеспечения водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно.

Также поручено обеспечить соблюдение санитарных и противоэпидемических мероприятий в городском электрическом (трамвай, троллейбус) и автомобильном транспортном средстве, которое осуществляет регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Перевозка общественным транспортом разрешена для работников учреждений независимо от формы собственности, обеспечивающих охрану здоровья, продовольственное обеспечение, управление и предоставление важнейшие государственные услуги, энергообеспечение, водоснабжение, связь и коммуникации, финансовые и банковские услуги, функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения, сферы обороны, правопорядка и защиты, объектов критической инфраструктуры, имеющим непрерывный промышленный цикл.

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Как сообщалось, Кабинет министров также установил, что лицами, нуждающимися в самоизоляции, являются все лица, достигшие 60-летнего возраста. При отсутствии возможности обеспечить себя дистанционно, им разрешено покидать жилье только для посещения аптек и магазинов в радиусе до 2 км, а также выгула животных.

Кроме того, установлен запрет на пребывание в общественных местах без маски и на перемещение группой в количестве более двух человек будет действовать с 6 апреля. В то же время маски разрешено изготовлять самостоятельно.

Правительство также запретило посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости, пребывание в общественных местах лицам, не достигшим 14 лет без сопровождения родителей, посещение учреждений, которые предоставляют паллиативную помощь, социальную защиту и социальные услуги.

Также Кабмин запретил пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, а также самовольно оставлять места обсервации.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186627
 
 
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