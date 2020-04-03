 Крупнейшие сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, цена автогаза на станциях ОККО и WOG 3 апреля снизилась на 15 коп. и 14 коп. – до 11,26 грн и 11,22 грн за литр соответственно.

Shell снизила цены на 8 копеек – до 10,63 грн/л, Mango – на 10 копеек, до 9,55 грн/л.

Также розничные цены в пределах 10-40 копеек за литр понизили региональные сети "Автотранс", "Овис" и "Автопорт".

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Как сообщалось, накануне, 2 апреля оптовые цены автогаза снизились на 480 грн – до 13 000 грн за тонну на условиях самовывоза из ГНС. Причиной стало резкое снижение импортных котировок, которые, начиная с 26 марта на белорусско-польской границе достигли минимальных за весь период котирования $100 за тонну.