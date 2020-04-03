[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.3 29.47
 Ритейл, Корпоративные отношения
  133  0
Материалы по теме:
Все про:карантин (256) туризм (341) Франция (299) туристы (37) COVID-19 (403) коронавирус (232)

 Потери турбизнеса во Франции из-за карантина оценили в 10 миллиардов евро в месяц

Туристическая отрасль Франции в апреле потеряет не менее 10 млрд евро из-за падения спроса в сфере туризма.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные аналитического бюро Proturisme, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С апреля по июнь 2019 года 42% французов, или 28 млн человек, отправились в отпуска или короткие поездки. 12 млн из них провели в отелях и других средствах размещения Франции четыре ночи и более, 6 млн выехали в отпуска за границу. Из-за рубежа за тот же период приехали 17 млн туристов", – отмечают авторы исследвания.

По данным Protourisme, на апрель приходится от 12% до 15% общего оборота сезона отпусков. Уже сейчас в сфере туризма остались без работы 400 тыс. человек, 50 тыс. временных рабочих мест сокращены.

"Отели и другие средства размещения Франции оценили потери за апрель в 4 млрд евро. Еще 6 млрд потеряют другие участники рынка, такие как авиакомпании и транспортные компании, музеи, достопримечательности, рестораны, турагентства, владельцы торговых точек на морских курортах", – показало исследование бюро.

Бронирования летнего отдыха на морских курортах Франции также практически остановились, хотя по уже забронированным турам доля аннуляций, по данным Protourisme, не превышает 7%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186616
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРитейл
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 Кабмин карантин коронавирус НБУ нефть Россия США цены
 
 
 
 
 
 вверх