 Кабмин поручил установить между областями контрольно-пропускные пункты с военными

Как передает БизнесЦензор, соответствующая норма предусмотрена в обнародованном на официальном правительственном портале постановлении Кабмина №255 от 2 апреля.

В частности, ОГА поручено создать на въездах и выездах из областей контрольно-пропускные пункты с привлечением военнослужащих Министерства обороны и Министерства внутренних дел, а также с привлечением, работников, материально-технических и транспортных средств предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности.

На этих контрольно-пропускных пунктах поручено организовать мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры, а в случае ухудшения эпидемической ситуации ограничить перемещение между областями.

На ОГА также возложено осуществление мер по выявлению и обслуживанию одиноких лиц и лиц, одиноко проживающих, среди граждан пожилого возраста, лиц с инвалидностью, лиц, находящихся на самоизоляции, и организовать надлежащую социальную сопровождение.

Читайте также: Власти Черновицкой области закрыли регион на въезд и выезд

Как сообщалось, Кабинет министров установил, что лицами, нуждающимися в самоизоляции, являются как лица, заболевшие или контактировавшие с больными COVID-19 либо в отношении которых есть подозрение на инфицирование, так и все лица, достигшие 60-летнего возраста.

Кроме того, установлен запрет на пребывание в общественных местах без маски и на перемещение группой в количестве более двух человек будет действовать с 6 апреля. В то же время маски разрешено изготовлять самостоятельно.

Правительство также запретило посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости, пребывание в общественных местах лицам, не достигшим 14 лет без сопровождения родителей, посещение учреждений, которые предоставляют паллиативную помощь, социальную защиту и социальные услуги.

Также Кабмин запретил пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, а также самовольно оставлять места обсервации.