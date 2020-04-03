 Кабмин установил режим самоизоляции для пенсионеров

Как передает БизнесЦензор, соответствующая норма предусмотрена в обнародованном на официальном правительственном портале постановлении Кабмина №255 от 2 апреля.

В постановлении отмечается, что в части лиц старше 60 лет ограничение не распространяется только на граждан, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, в также обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры.

"Лица, нуждающиеся в самоизоляции, обязаны постоянно находиться в определенном ими месте самоизоляции, воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают", – сказано в документе.

При этом лицам на самоизоляции (кроме больных COVID-19), которые заявили о невозможности обеспечения заботы о них в период самоизоляции другими лицами, разрешается посещение мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, которые размещены на расстоянии не более 2 км от места самоизоляции, при условии использования средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, без клапана выдоха.

Такие лица также могут дважды в день покидать жилье для выгула домашних животных.

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Решением Кабмина также установлено, что лица, нуждающиеся в самоизоляции, могут внести самостоятельно информацию в мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг при наличии технической возможности. Само приложение еще не работает, Минцифры поручено его разработать до 5 апреля.

Контроль за соблюдением режима самоизоляции возложен на Нацполицию и Нацгвардию, работников учреждений Министерства здравоохранения эпидемиологического профиля, уполномоченные органы местного самоуправления,в том числе с использованием мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг.

Напомним, что 17 марта 2020 года принят закон о мерах по предупреждению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), которым Кодекс Украины об административных правонарушениях (КоАП) дополнен статьей 44-3 (нарушение правил карантина людей), которым установлены штрафы за нарушение карантинных ограничений в размере 17 тыс. - 34 тыс. грн.