 Кабмин установил режим самоизоляции для пенсионеров

Как передает БизнесЦензор, соответствующая норма предусмотрена в обнародованном на официальном правительственном портале постановлении Кабмина №255 от 2 апреля.
В постановлении отмечается, что в части лиц старше 60 лет ограничение не распространяется только на граждан, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, в также обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры.
"Лица, нуждающиеся в самоизоляции, обязаны постоянно находиться в определенном ими месте самоизоляции, воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают", – сказано в документе.
При этом лицам на самоизоляции (кроме больных COVID-19), которые заявили о невозможности обеспечения заботы о них в период самоизоляции другими лицами, разрешается посещение мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, которые размещены на расстоянии не более 2 км от места самоизоляции, при условии использования средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, без клапана выдоха.
Такие лица также могут дважды в день покидать жилье для выгула домашних животных.
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Решением Кабмина также установлено, что лица, нуждающиеся в самоизоляции, могут внести самостоятельно информацию в мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг при наличии технической возможности. Само приложение еще не работает, Минцифры поручено его разработать до 5 апреля.
Контроль за соблюдением режима самоизоляции возложен на Нацполицию и Нацгвардию, работников учреждений Министерства здравоохранения эпидемиологического профиля, уполномоченные органы местного самоуправления,в том числе с использованием мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг.
Напомним, что 17 марта 2020 года принят закон о мерах по предупреждению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), которым Кодекс Украины об административных правонарушениях (КоАП) дополнен статьей 44-3 (нарушение правил карантина людей), которым установлены штрафы за нарушение карантинных ограничений в размере 17 тыс. - 34 тыс. грн.
В этой фразе все прекрасно!
Любые законодательные нормы не только бесполезны, но и вредны, если нет механизмов контроля их соблюдения. Потому что это способствует правовому
нигилизмупофигизму.
С 7 до 10 утра и с 17-19 и только в городах миллионниках. Т.к. это время критично для трудоспособного населения и все доступные ресурсы транспорта необходимы именно им.
Это можно распространить и не только на время карантина.
Множимо на 2 тижні карантину: 92х14=1288
Згідно останнього звіту
https://bykvu.com/ua/bukvy/v-kieve-skonchalis-eshhe-dvoe-chelovek-s-diagnozom-covid-19/
в Києві від COVID-19 померло троє людей.
3 : 1288=0.23%
Це вже досить серйозно, щоб не випускати людей на вулиці "без документів", чи рівень нашого кабміну нижчий за рівень нашої медицини?