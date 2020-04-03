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 Власть, Регуляторная политика, Социальная политика
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 Кабмин установил режим самоизоляции для пенсионеров

Кабинет министров установил, что лицами, нуждающимися в самоизоляции, являются как лица, заболевшие или контактировавшие с больными COVID-19 либо в отношении которых есть подозрение на инфицирование, так и все лица, достигшие 60-летнего возраста.

Как передает БизнесЦензор, соответствующая норма предусмотрена в обнародованном на официальном правительственном портале постановлении Кабмина №255 от 2 апреля.

В постановлении отмечается, что в части лиц старше 60 лет ограничение не распространяется только на граждан, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, в также обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры.

"Лица, нуждающиеся в самоизоляции, обязаны постоянно находиться в определенном ими месте самоизоляции, воздерживаться от контакта с другими лицами, кроме тех, с которыми совместно проживают", – сказано в документе.

При этом лицам на самоизоляции (кроме больных COVID-19), которые заявили о невозможности обеспечения заботы о них в период самоизоляции другими лицами, разрешается посещение мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, которые размещены на расстоянии не более 2 км от места самоизоляции, при условии использования средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, без клапана выдоха.

Такие лица также могут дважды в день покидать жилье для выгула домашних животных.

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Решением Кабмина также установлено, что лица, нуждающиеся в самоизоляции, могут внести самостоятельно информацию в мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг при наличии технической возможности. Само приложение еще не работает, Минцифры поручено его разработать до 5 апреля.

Контроль за соблюдением режима самоизоляции возложен на Нацполицию и Нацгвардию, работников учреждений Министерства здравоохранения эпидемиологического профиля, уполномоченные органы местного самоуправления,в том числе с использованием мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг.

Напомним, что 17 марта 2020 года принят закон о мерах по предупреждению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), которым Кодекс Украины об административных правонарушениях (КоАП) дополнен статьей 44-3 (нарушение правил карантина людей), которым установлены штрафы за нарушение карантинных ограничений в размере 17 тыс. - 34 тыс. грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186609
 
 
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 Топ комментарии
 
Дурдом. Самі звозять в Україну заразу дозволяючи в'їжджати сотням тисяч "новоєвропейцям", серед яких є інфіковані, але винуваті роботяги які працюють, люди, які тренуються на спортмайданчиках, гуляют в парках, особи старше 60 років і тд. Людей перетворюють на в'язнів.
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Я так понимаю, одинокому пенсу нужно иметь минимум смартфон, уметь региться на порталах, жить в миллионнике или в райцентре (2 км до аптеки ахахах, их в селах нет! суки! нет!), самому заявить о себе, а работники соцструктур спокойно сидят по кабинетам и принимают заявочки, так? Не соцорганы ходят и регистрируют, не носят им жратву и пенсию, а пенс сам обязан о себе позаботиться. Чотко, прям по-русски, горите в аду, киевские князья, вы понятия не имеете как живут украинцы
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Особенно интересно, как предполагается контролировать вот эту норму "Такие лица также могут дважды в день покидать жилье для выгула домашних животных."
Любые законодательные нормы не только бесполезны, но и вредны, если нет механизмов контроля их соблюдения. Потому что это способствует правовому нигилизму пофигизму.
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Дурдом. Самі звозять в Україну заразу дозволяючи в'їжджати сотням тисяч "новоєвропейцям", серед яких є інфіковані, але винуваті роботяги які працюють, люди, які тренуються на спортмайданчиках, гуляют в парках, особи старше 60 років і тд. Людей перетворюють на в'язнів.
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свозят все. Каждая страна вывозит своих граждан. Знаю этотак как есть знакомые в других странах
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...могут внести самостоятельно информацию в мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг при наличии технической возможности. Само приложение еще не работает...
В этой фразе все прекрасно!
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Особенно интересно, как предполагается контролировать вот эту норму "Такие лица также могут дважды в день покидать жилье для выгула домашних животных."
Любые законодательные нормы не только бесполезны, но и вредны, если нет механизмов контроля их соблюдения. Потому что это способствует правовому нигилизму пофигизму.
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Я так понимаю, одинокому пенсу нужно иметь минимум смартфон, уметь региться на порталах, жить в миллионнике или в райцентре (2 км до аптеки ахахах, их в селах нет! суки! нет!), самому заявить о себе, а работники соцструктур спокойно сидят по кабинетам и принимают заявочки, так? Не соцорганы ходят и регистрируют, не носят им жратву и пенсию, а пенс сам обязан о себе позаботиться. Чотко, прям по-русски, горите в аду, киевские князья, вы понятия не имеете как живут украинцы
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ближайшая аптека (не убитый фельдшерский пункт) - в 8 км от села. Несколько генделей и продуктовых киосков с ценами Метро х 1.5. Автомобиль приравнивается к личному месту самоизоляции? На авто можно доехать ближе 2 км в нужное место, Irish Pub, Churrasko... ашо? где питаться?
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Та яки вони київськи? Серед них киян майже немє.
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Пенсам надо ограничить время находиться вне самоизоляции выборочно, а не 100%.
С 7 до 10 утра и с 17-19 и только в городах миллионниках. Т.к. это время критично для трудоспособного населения и все доступные ресурсы транспорта необходимы именно им.
Это можно распространить и не только на время карантина.
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Згідно офіційно опублікованої статистичної інформації за березень 2020 р. в січні-місяці в Києві, в середньому, щодня помирало 92 людини.
Множимо на 2 тижні карантину: 92х14=1288

Згідно останнього звіту

https://bykvu.com/ua/bukvy/v-kieve-skonchalis-eshhe-dvoe-chelovek-s-diagnozom-covid-19/
в Києві від COVID-19 померло троє людей.
3 : 1288=0.23%

Це вже досить серйозно, щоб не випускати людей на вулиці "без документів", чи рівень нашого кабміну нижчий за рівень нашої медицини?
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А що у кабміну є якийсь рівень і чи був він у цього або попереднього взагалі?
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статисты сраные , посмотрите на италию и испанию. В франции уже не лечат пенсов в домах престарелых , сосредоточились на молодых. За сутки в франции умерло 500 в больницах и 900 пенсионеров в домах престарелых ,которых уже даже не лечат. У нас это может быть через 2-3 недели,так как наш график отстает
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Масками не забезпечили, але вимагають вдягати при виході на вулицю? А цей шмигаль, він того, українець чи житель України ?
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С тех пор как убрали графу "национальность" из паспорта, все считаются украинцами, даже Рабинович с Коломойским.
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Уряд повинен забезпечити пенсіонерів масками та продуктами харчування з оплатою звичайно. Далі . У мене в селі терміналів в магазинах немає банкоматів немає. Найближчий за 8 км??!! Закінчаться гроші що робити?? Їхати до банкомата за 8 км?? То підпадаю під штраф?? Ну якщо попадеться нормальний поліцейський то розбереться а якщо дурень що дуже ймовірно??. Тож давай Шмигаль мені автомагазин з терміналом тоді я нікути не поїду!! Що добре для великого міста зовсім не підходить для сільської місцевості!!
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