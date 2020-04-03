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 "Укрпошта" предлагает доставку выплат и товаров на дом

"Укрпошта" во время карантина стабильно работает и предлагает обновленные услуги. Почтальоны доставляют пенсии, соцвыплаты, лекарства, продуктовые товары на дом.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор.

"Укрпошта" делает все, чтобы люди почтенного возраста меньше подвергались опасности заболевания коронавируомс, чтобы наши родные оставались дома", - подчеркнул Криклий.

Так, в "Укрпоште" можно адресно доставить через почтальона или воспользоваться онлайн услугами:

  • получить пенсию и социальные выплаты,
  • оплатить коммунальные платежи,
  • заказать лекарства,
  • оформить онлайн-подписку,
  • получить почтовый перевод "С карты домой",
  • заказать продукты и другие товары широкого потребления,
  • купить товары из интернет-магазинов.

Чтобы заказать услуги не выходя из дома, нужно только знать почтальона, которвй обслуживает ваш дом. Для этого можно заполнить короткую онлайн-форму bit.ly/lystonosha или позвонить в еонтакт-центр 0800300545 и набрать цифру 9.

Пользователи интернета могут воспользоваться основными услугами через смартфон или компьютер на сайте компании или в мобильном приложении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186605
 
 
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