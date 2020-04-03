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 Страны ОПЕК обсуждают сокращение добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки, – Reuters

Группа экспортеров нефти ОПЕК+ обсуждает сокращение мировых поставок на 10 млн баррелей в сутки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в ОПЕК, передает БизнесЦензор.

По словам собеседника агентства, любые дальнейшие сокращения должны включать производителей за пределами альянса.

В частности, ОПЕК+ обсуждает проведение внеплановой встречи 6 апреля с участием других нефтедобывающих стран.

На фоне новостей о возможном соглашении об ограничении добычи цены на нефть эталонных марок заметно растут в ходе торгов в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:12 составляет $32,26 за баррель, что на $2,32 (7,75%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,17 (4,62%) – до $26,49 за баррель. Оба контракта дешевели ранее в ходе торгов после рекордного роста накануне.

Рост стоимости ближайших контрактов Brent и WTI в четверг в процентах стал максимальными в истории, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. Июньский фьючерс Brent подорожал на 21%, контракт WTI на май – на 24,7%.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с саудовским наследным принцем Мухаммедом бин Салманом и ждет, что королевство и Россия сократят добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки.

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Напомним, в начале марта Россия отказалась поддержать предложение организации стран-экспортеров нефти ОПЕК дополнительно сократить добычу из-за вспышки коронавируса, а также продлить действующее ограничение добычи после 1 апреля.

В результате к 1 апреля стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $25,83 за баррель.

Квартальное нефтяных контрактов стало максимальным за всю историю: цена Brent с начала года рухнула на 65,6%, WTI - на 66,5%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3186602
 
 
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