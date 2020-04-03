 Минцифры запустило регистрацию малого бизнеса онлайн за 10 минут с помощью портала "Дія"

Об этом говорится в сообщении Офиса президента, передает БизнесЦензор.

"Каждый украинец и я лично сталкивался с, мягко говоря, недоразумениями, получая ту или иную государственную услугу. Перевод услуг в онлайн – прогрессивная инициатива, цель которой – изменить взаимодействие государства с людьми. Государство должно стать сервисом. В конце концов, для этого мы и работаем", – отметил президент Владимир Зеленский.

"Ранее, чтобы открыть ФЛП, требовалось заполнить сложную форму из 58 строк – теперь их всего 12. Также стало значительно проще и быстрее изменить виды предпринимательской деятельности или вообще прекратить ее. Верю, что такое упрощение в предоставлении государственных услуг будет способствовать предпринимательству, борьбе с коррупцией и самое главное – росту экономики нашего государства", – отметил вице-премьер-министр Украины,министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, на заполнение заявки в целом человеку понадобится до 10 минут.

Созданная Министерством цифровой трансформации система позволяет оперативно обрабатывать запросы и производить фактически автоматическую регистрацию. До 2024 года все государственные услуги будут доступны гражданам на едином портале "Дія" (https://diia.gov.ua/).

Украинцы, которые уже воспользовались услугами на портале в личном кабинете гражданина, могут проверить состояние предоставления этих услуг, а также имеющуюся информацию о себе из пяти государственных реестров. Кроме того, в кабинете доступны документы, которые отображаются в мобильном приложении "Дія". Сейчас это свидетельство о регистрации транспортного средства и водительское удостоверение. Позже будут также доступны цифровой паспорт гражданина Украины в виде ID-карты и биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу.