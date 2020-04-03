 Минцифры начало тестировать в приложении "Дия" загранпаспорта и ID-карты

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Уходят в бета-тестирование загранпаспорта и ID в "Дии"! Ура! Скоро у каждого из вас. Все вскоре закончится, будем ездить и летать без пластика", - сообщил он.

Министр отметил, что в настоящее время ID-карточки и загранпаспорта тестируют 14 тыс. лиц. Доступными всем они будут, по его мнению, через неделю-две.

Как сообщалось, веб-портал электронных услуг "Дия" 2 апреля закончил фазу тестирования.

Сайт и приложение "Дия" являются единым государственным веб-порталом электронных услуг, а также ключевым сервисом в проекте "Государство в смартфоне". Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу. Портал "Дия" призван упростить и ускорить взаимодействие человека с государством.