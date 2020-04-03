 Уровень расчетов за распределение газа в Винницкой области составил 60%

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Винницагаз" сообщает БизнесЦензор.

При этом потребление газа остается интенсивным, ведь семьи потребителей во время карантина остаются дома, пользуются газом и другими коммунальными услугами. Для обеспечения безотказной работы всей инфраструктуры "Винницагаз" в условиях карантина работает в чрезвычайном режиме. Обеспечивает безаварийное и бесперебойное снабжение газа в регионе, надеясь на понимание и поддержку потребителей.

АО "Винницагаз" разделяет позицию о приостановлении начисления штрафных санкций за просрочку оплаты, чтобы таким образом помочь потребителям пережить карантин. Также на период карантина введен мораторий на прекращение доставки газа потребителям, имеющим задолженность за услуги. Однако, необходимость оплаты полученной услуги остается. Даже если оплата будет произведена не во время карантина, а по его окончании.

"На сегодняшний день клиенты АО "Винницагаз" имеют возможность платить за доставку дистанционно, не выходя из дома. Это можно сделать в удобное время с помощью онлайн-сервисов компании: Личного кабинета на сайте 104.ua, мобильных приложений 104Mobile для Android и 104Mobile Light для iOS, чат-бота 7104ua в Viber, а также целого ряда платежных систем", - отмечает коммерческий директор компании Владимир Антошко.

Для клиентов "Винницагаз" экстренно введена экспресс-регистрация Личного кабинета на сайте 104.ua. Для этого достаточно позвонить со смартфона в контакт-центр по телефону 067-01-10-104 и сообщить оператору номер лицевого счета и последнюю сумму оплаты или номер счетчика. Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему.

Компания напоминает, что аварийно-диспетчерская служба, ремонтные бригады и другие подразделения АО "Винницагаз" продолжают работать в чрезвычайном режиме. 24 часа в сутки 7 дней в неделю газовики следят за работой всей газораспределительной системы области. Выезжают на вызовы 104, локализируют утечки газа, устраняют аварийные ситуации, ремонтируют газопроводы, обслуживают газорегулирующее оборудование, которое понижает и поддерживает необходимое давление в сетях. Дистанционно оказывают услуги потребителям Центры обслуживания клиентов и другие службы. Проводится вся необходимая работа, чтобы во время карантина в домах потребителей был газ.

"Призываем потребителей, по возможности, оплачивать услуги распределения газа вовремя. Эти средства необходимы для обеспечения надлежащей работы газораспределительной системы региона, деятельности компании и оплаты труда газовиков. Потребители оперативно могут загрузить счета для оплаты услуг доставки и оплатить их в Личных кабинетах на сайте 104.ua, в мобильных приложениях и Viber-боте", - сообщает "Винницагаз".