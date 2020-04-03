 Нацкомиссия поручила организовать мобильные пункты сбора платежей за электроэнергию (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, соответствующий проект решения НКРЭКУ планирует утвердить на заседании 8 апреля.

Как отмечается в документе, ряд поставщиков универсальных услуг сообщили регулятору, что в связи с введением ограничений и запретов на время карантина, ожидается снижение поступлений денежных средств от физических лиц за потребленную электрическую энергию, удельный вес которых в общем объеме поставок электрической энергии обществ составляет 65% - 80%.

В связи с этим регулятор по просьбе компаний-поставщиков электроэнергии поручил оператору системы передачи НЭК "Укрэнерго" не применять к поставщикам универсальных услуг штрафных и иных санкций за несвоевременную и/или неполную оплату услуг, а также запретил объявлять таким поставщикам "преддефолтное" и/или "дефолтное" состояние в течение действия карантина.

Операторам систем распределения в свою очередь поручено отложить работы по присоединению к электросетям, если они должны проводиться в людных местах на время карантина.

Поставщикам универсальных услуг в свою очередь поручено "организовать работу передвижных пунктов приема платежей от потребителей в населенных пунктах, с которыми остановлены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении", а также провести соответствующую разъяснительную работу для всех категорий потребителей о возможности осуществления оплаты за электроэнергию онлайн.

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НКРЭКУ также рекомендовала в течение периода ограничения не применять санкции по договорам купли-продажи электрической энергии, произведенной генерирующими установками частных домохозяйств.

Участникам рынка в своих заявках на балансирующую электроэнергию рекомендовано указывать цену, не превышающую 105% от ограничения цены на РДН на этот расчетный период.

"Потребителям – принимать исчерпывающие меры по оплате электрической энергии и других услуг, полученных на рынке электрической энергии в соответствии с договорами. В случае технической или экономической невозможности осуществления оплаты, которая возникла в связи с действием карантина и ограничительных мер, сообщать (с предоставлением соответствующего обоснования) об этом поставщику, и с целью предупреждения немедленного отключения, после окончания периода действия карантина, инициировать заключение графика погашения задолженности", – сказано в проекте решения НКРЭКУ.

Напомним, ранее Верховная Рада запретила на период карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.