 Fitch подтвердил рейтинг "Нафтогаза"

Об этом со ссылкой на отчет Fitch Ratings сообщает БизнесЦензор.

"В соответствии с рейтинговыми критериями Fitch по государственным предприятиям (GRE) рейтинги "Нафтогаза" сравниваются с рейтингами Украины (B/Positive), что отражает прочные связи компании с государством и нашу оценку автономного кредитного профиля компании (SCP) на уровне "В-", - сообщает агентство.

SCP Нафтогаза отражает преобразование его бизнес-профиля после разделения его газотранспортного бизнеса в компании, занимающиеся добычей и оптовой поставкой природного газа.

"Он также отражает возможное ухудшение финансового профиля из-за ожидаемой волатильности операций после разделения, ожидаемого снижения прибыли в 2020 году из-за значительно более низких цен на газ, неопределенности в отношении внутреннего регулирования цен и макроэкономических проблем в результате пандемии COVID-19. Однако мы также ожидаем, что воздействие останется низким, но со слабой, хотя и управляемой ликвидностью", - сообщает агенство.

Как сообщал БизнесЦензор, в 2019 года Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг НАК "Нафтогаз Украины" в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B".